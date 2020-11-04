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04 ноября 2020, 17:33 4

КСУ еще не брался за "рынок земли", рассмотрение дела продолжат

04 ноября 2020, 17:33 4
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Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, будет объявлено на официальном сайте КСУ
Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, будет объявлено на официальном сайте КСУ
Фото из открытых источников
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Конституционный Суд пока не принимал никаких решений в отношении "земельного вопроса". Рассмотрение представления о конституционности закона о рынке земли продолжат на следующем пленарном заседании.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда.

Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, будет объявлено на официальном сайте КСУ.

В суде напомнили, что рассмотрение дела было запланировано еще на 29 сентября 2020 года, но через ходатайство представителя президента о невозможности принять в нем личное участие, рассмотрение было отложено.

В КСУ добавили, что на заседании 2 ноября судьи рассматривали другое дело.

"В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины", - пояснили в суде.

Напомним, на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с председателем Конституционного суда Александром Тупицким и тот заверил, что суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земле.

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