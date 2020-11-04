КСУ еще не брался за "рынок земли", рассмотрение дела продолжат

Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, будет объявлено на официальном сайте КСУ

Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, будет объявлено на официальном сайте КСУ

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Конституционный Суд пока не принимал никаких решений в отношении "земельного вопроса". Рассмотрение представления о конституционности закона о рынке земли продолжат на следующем пленарном заседании.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда. Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, будет объявлено на официальном сайте КСУ. В суде напомнили, что рассмотрение дела было запланировано еще на 29 сентября 2020 года, но через ходатайство представителя президента о невозможности принять в нем личное участие, рассмотрение было отложено. В КСУ добавили, что на заседании 2 ноября судьи рассматривали другое дело. "В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины", - пояснили в суде. Напомним, на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с председателем Конституционного суда Александром Тупицким и тот заверил, что суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земле.

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