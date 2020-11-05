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05 листопада 2020, 11:50 2

Нардепи просять визнати неконституційним призначення 7 членів НКРЕКП

05 листопада 2020, 11:50 2
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Депутати вважають це невідкладним через критичну ситуацію, що склалася на енергоринку
Фото з відкритих джерел
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До КСУ надійшло конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції указів президента про призначення членів НКРЕКП

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указів Президента України про призначення членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Нардепи просять визнати такими, що не відповідають Конституції, призначення семи членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка і Олексія Магди.

Кривенко, Антонов і Коваленко були призначені п'ятим президентом України Петром Порошенком 29 травня 2018 року.

Чотирьох членів Нацкомісії - Кайдаша, Бабія, Тарасюка і Магду - 29 жовтня 2019 року призначив президент України Володимир Зеленський.

Згідно з копією конституційного звернення, нардепи вважають, що, призначаючи всіх чинних членів НКРЕКП, президент Володимир Зеленський вийшов за межі конституційних повноважень. Також підписанти просять визнати неконституційними дві норми перехідних положень закону України "Про НКРЕКП" про повноваження президента визначати ротацію членів регулятора. Депутати попросили КСУ визначити їх звернення як невідкладне через критичну ситуацію, що склалася на енергоринку.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва порушив справу щодо звільнення керівника НКРЕКП Тарасюка.

НКРЕКП президент Конституція КСУ енергетика
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