КСУ готовит обращение к нардепам относительно требования об отставке судей
Конституционный Суд готовит официальное обращение к народным депутатам по поводу добровольной отставки судей.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
Отмечается, что обращение нардепов уже зарегистрировал Секретариат КСУ. Скоро судьи изучат документ и выступят с официальным ответом.
Известно, что обращение от имени народных депутатов сегодня утром сегодня в КСУ занес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его сопровождали несколько коллег. Арахамия просил 11 судей сложить свои полномочия. В противном случае будут приняты законопроекты, которые не позволят разрушить систему антикоррупционных органов в стране.
Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.
В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.