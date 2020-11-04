КСУ готовит обращение к нардепам относительно требования об отставке судей

Сегодня ряд народных избранников принесли в КСУ заявление с призывом к судьям подать в отставку

Сегодня ряд народных избранников принесли в КСУ заявление с призывом к судьям подать в отставку

Фото из открытых источников

Конституционный Суд готовит официальное обращение к народным депутатам по поводу добровольной отставки судей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что обращение нардепов уже зарегистрировал Секретариат КСУ. Скоро судьи изучат документ и выступят с официальным ответом.

Известно, что обращение от имени народных депутатов сегодня утром сегодня в КСУ занес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его сопровождали несколько коллег. Арахамия просил 11 судей сложить свои полномочия. В противном случае будут приняты законопроекты, которые не позволят разрушить систему антикоррупционных органов в стране.

Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.