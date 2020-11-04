Абромавичуса назначили в наблюдательный совет "Ощадбанка"

Ранее он был генеральным директором "Укроборонпрома"

Ранее он был генеральным директором "Укроборонпрома"

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Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, информирует RegioNews.

Также был уволен один из членов наблюдательного совета "Ощадбанка" Юрий Храмов.

Известно, 6 октября президент Владимир Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".