14:36  04 ноября
Кадровые изменения: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей
14:14  04 ноября
В метро Киева будут жестко контролировать соблюдение масочного режима
11:55  04 ноября
В Украине могут начать внедрять зоны полного локдауна, - СМИ
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2020, 14:59 2

Абромавичуса назначили в наблюдательный совет "Ощадбанка"

04 ноября 2020, 14:59 2
Читайте також українською мовою
Ранее он был генеральным директором "Укроборонпрома"
Ранее он был генеральным директором "Укроборонпрома"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшего генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса назначили представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, информирует RegioNews.

Также был уволен один из членов наблюдательного совета "Ощадбанка" Юрий Храмов.

Известно, 6 октября президент Владимир Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".

Кабмин Украина банки Ощадбанк правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »