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03 ноября 2020, 12:46 76

В Раде собирают подписи за отставку КСУ - нардеп

03 ноября 2020, 12:46 76
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Под документом подписываются не только "слуги народа"
Под документом подписываются не только "слуги народа"
Фото: из открытых источников
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В украинском парламенте начали сбор подписей под обращением нардепов к судьям Конституционного суда с требованием уйти в отставку. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Гео Лерос.

Слуги народа" начали собирать подписи, под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?" – написал он.

Отмечается, что под документом подписи не только членов фракции "Слуги народа", а также и нардепов из других фракций. Так, например, документ поддержали Андрей Иванчук от "Довіри" и Ярослав Железняк от "Голоса".

Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ.

Офис президента ВР закон депутат КСУ Гео Лерос
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