В Раде собирают подписи за отставку КСУ - нардеп
Под документом подписываются не только "слуги народа"
Под документом подписываются не только "слуги народа"
В украинском парламенте начали сбор подписей под обращением нардепов к судьям Конституционного суда с требованием уйти в отставку.
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Гео Лерос.
Слуги народа" начали собирать подписи, под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?" – написал он.
Отмечается, что под документом подписи не только членов фракции "Слуги народа", а также и нардепов из других фракций. Так, например, документ поддержали Андрей Иванчук от "Довіри" и Ярослав Железняк от "Голоса".
Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский