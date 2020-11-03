В Раде собирают подписи за отставку КСУ - нардеп

Под документом подписываются не только "слуги народа"

Под документом подписываются не только "слуги народа"

Фото: из открытых источников

В украинском парламенте начали сбор подписей под обращением нардепов к судьям Конституционного суда с требованием уйти в отставку.

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Гео Лерос.

Слуги народа" начали собирать подписи, под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?" – написал он.

Отмечается, что под документом подписи не только членов фракции "Слуги народа", а также и нардепов из других фракций. Так, например, документ поддержали Андрей Иванчук от "Довіри" и Ярослав Железняк от "Голоса".

Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ.