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04 ноября 2020, 14:41 34

Кабмин выделил более 260 млн грн на преодоление последствий июньского наводнения на Прикарпатье

04 ноября 2020, 14:41 34
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Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета
Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета
Фото: КМУ
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Кабинет министров выделил более 260 миллионов гривен на преодоление последствий июньского наводнения на Ивано-Франковщине

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram, передает RegioNews.

"Кабмин выделил 262 838,021 тыс. грн для преодоления последствий июньского наводнения в Ивано-Франковской области", - написал он.

В распоряжении отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее Кабмин выделил для ликвидации последствий наводнений на Закарпатье 37 тысяч гривен.

Кабмин Украина деньги нардепы правительство
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