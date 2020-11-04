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04 ноября 2020, 10:45 6

"Ростов не резиновый": Секретарь СНБО призвал главу КСУ не шантажировать страну и готовиться к суду

04 ноября 2020, 10:45 6
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По мнению секретаря СНБО, общественное доверие к конституционному судопроизводству "будет восстановлено" уже новым составом КС
По мнению секретаря СНБО, общественное доверие к конституционному судопроизводству "будет восстановлено" уже новым составом КС
Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого подать в отставку и готовиться отвечать в суде.

Об этом он написал в Facebook, пишет RegioNews.

"Последние заявления председателя Конституционного Суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных принципов конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и смены политического курса страны", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Поэтому советую господину Тупицькому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде. Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный Суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны к ЕС и НАТО", - добавил Данилов.

Также секретарь СНБО призвал главу КСУ прекратить шантажировать страну.

"Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь к пропасти. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся", - заметил он.

По мнению секретаря СНБО, общественное доверие к конституционному судопроизводства "будет восстановлено" уже новым составом КС.

Напомним, ранее глава КСУ заявил, что роспуск суда является "угрозой для территориальной целостности" Украины.

Украина Слуга народа Конституционный суд нардеп КСУ
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