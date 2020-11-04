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04 ноября 2020, 09:49 29

Законопроект Зеленского о КСУ оставили для "тотального исправления ситуации" - Арахамия

04 ноября 2020, 09:49 29
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Пока рассматривают более "мягкие" варианты законопроектов
Пока рассматривают более "мягкие" варианты законопроектов
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского в отношении Конституционного суда Украины.

Как передает RegioNews, соответствующий комментарий Арахамия дал "Украинской правде".

Так, по словам нардепа, "жесткий" законопроект Зеленского придержат до "тотального исправления ситуации".

Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленно возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - отметил Давид Арахамия.

По мнению Арахамии, президентский законопроект куда более четко расставляет акценты и куда более правильно решает ключевые задачи восстановления законности.

Так, законопроект президента на комитете так и не рассматривался, поскольку, по мнению депутатов, это "крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации".

По его словам, парламент идет по нескольким сценариям. Планируется вернуть электронные декларации, подать заявление в КС с призывом сложить полномочия, а дальше работать над "процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив".

Напомним, ранее Арахамия рассказал детали разговора с главой КСУ относительно закона о земле.

Давид Арахамия КСУ законопроект президент суд
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