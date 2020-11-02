Сайт КСУ "лег": допускают причастность хакеров

Сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать

Сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать

Рixabay

Об этом говорится в сообщении в Telegram представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири, информирует RegioNews.

"Официальный сайт Конституционного суда выключен и не работает", – написала она в соцсети.

По данным сайта НВ, в КСУ назвали две возможные причины сбоев.

"К сожалению, не работает сайт. У нас есть два варианта: либо это хакерская атака, или количество запросов на сайт превысило его возможности. Наши специалисты над этим работают", – заявил собеседник издания.

Отмечается, что сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать.

Напомним, "Слуги народа" планируют заполнить две вакантные должности в Конституционном суде.