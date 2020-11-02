Сайт КСУ "лег": допускают причастность хакеров
Сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать
Сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать
Сайт Конституционного суда вынужденно прекратил свою работу.
Об этом говорится в сообщении в Telegram представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири, информирует RegioNews.
"Официальный сайт Конституционного суда выключен и не работает", – написала она в соцсети.
По данным сайта НВ, в КСУ назвали две возможные причины сбоев.
"К сожалению, не работает сайт. У нас есть два варианта: либо это хакерская атака, или количество запросов на сайт превысило его возможности. Наши специалисты над этим работают", – заявил собеседник издания.
Отмечается, что сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать.
Напомним, "Слуги народа" планируют заполнить две вакантные должности в Конституционном суде.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский