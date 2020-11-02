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02 ноября 2020, 17:32 98

Министр юстиции Малюська объяснил, можно ли привлечь к уголовной ответственности председателя КСУ

02 ноября 2020, 17:32 98
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Привлечение к ответственности председателя Конституционного суда еще возможно, но это гораздо сложнее
Привлечение к ответственности председателя Конституционного суда еще возможно, но это гораздо сложнее
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Несмотря на скандальные решения Конституционного суда Украины, главу КСУ Александра Тупицкого еще можно привлечь к уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Однако это сделать стало гораздо сложнее.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире "Завтрака с 1+1", пишет RegioNews.

По его словам, Национальное агентство по предупреждению коррупции подтвердило, что Тупицкий действительно не указал в своей декларации земельный участок в Крыму.

"Трагичность ситуации в том, что именно Конституционный суд отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести председатель КСУ за недекларирование такого земельного участка и своих активов. Это как раз яркая иллюстрация того, почему такое поведение терпеть не стоит и нужно принимать меры", - сказал Малюська.

Он подчеркнул, что привлечение к ответственности председателя Конституционного суда еще возможно, но это гораздо сложнее.

Министр добавил, что судьи КСУ принимали решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" сегодня вечером, 2 ноября, проведет заседание фракции, на котором обсудит законопроект Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.

Украина Минюст министр Конституционный суд КСУ
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