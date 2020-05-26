Массовое убийство на Житомирщине: в полиции рассказали о деталях расследования

Было назначено около 200 исследований

Фото: mvs.gov.ua

Было назначено около 200 исследований

Следователи полиции Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры области проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища, произошедших 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района. Проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села, в котором произошло преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и для того, чтобы порыбачить вместе, где они неоднократно уже бывали. Один из погибших дружил с арендатором ставка около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

"Мы заинтересованы в скорейшем и объективном расследовании обстоятельств этого убийства, однако понимаем масштабность работы, которую необходимо выполнить, чтобы разобраться в ходе событий и установить достоверную картину преступления", - сообщили в полиции.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий, а именно:

- на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъято ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера;

- установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда;

- тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта было шестеро из гостей, в том числе и названные, которые уже спали. Младший из погибших был в наиболее длительных и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало;

- остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших;

- в ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия - вся зарегистрированная и принадлежала участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре было обнаружено патроны и гильзы, два ножа;

- среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежавший подозреваемому, и "Ниссан Наваро" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

В Главном управлении Нацполиции Житомирщины создали усиленную следственно-оперативную группу, которая расследует это дело.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Напомним, в Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.