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22 мая 2020, 13:22 42

Жестокое убийство в Житомирской области: стали известны детали

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22 мая 2020, 13:22 42
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Арендатор пруда убил из охотничьего ружья семь человек на берегу водоема
Фото: detective-info
Арендатор пруда убил из охотничьего ружья семь человек на берегу водоема

Жертвами массового убийства в Житомирской области стали действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер.

Об этом сообщает Dетектив-Info, передет RegioNews.

"Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек"/"Бородатый"), приписанного к гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталии Вульчине, двух воинах с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко "Гец") и сотруднике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе", - говорится в сообщении.

Известно, что стрелком является владелец местного водоема, 58-летний Анатолий Захаренко, который в 2015 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Полиция Житомирской области по факту стрельбы уже открыла уголовное производство.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Жена арендатора пруда рассказала "Сегодня", что муж дружил с убитыми и поссорился с ними из-за военной службы.

"Там, где выпивается водка – всегда есть конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию," – рассказала жена задержанного Ольга.

Напомним, 22 мая около 1:00 ночи в селе Новоселица Попельнянского района возле частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими расстрелял семерых людей из ружья.


вода убийство полиция Житомирская область
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