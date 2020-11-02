Шмыгаль будет отчитываться в Раде на этой неделе - Разумков
Он выступит в пятницу, 6 ноября
Он выступит в пятницу, 6 ноября
Парламентарии пригласили премьер-министра Дениса Шмыгаля выступить на часе вопросов к правительству, 6 ноября, по экономическим вопросам бюджета и ситуации с коронавирусом.
Об этом заявил на заседании согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19, и другим вопросам, связанным с экономическими вопросами бюджета", - подчеркнул Разумков.
Напомним, парламент также планирует заслушать 3 ноября министра здравоохранения Максима Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19 в Украине.
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