Шмыгаль будет отчитываться в Раде на этой неделе - Разумков

Он выступит в пятницу, 6 ноября

Он выступит в пятницу, 6 ноября

Фото: из открытых источников

Парламентарии пригласили премьер-министра Дениса Шмыгаля выступить на часе вопросов к правительству, 6 ноября, по экономическим вопросам бюджета и ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил на заседании согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19, и другим вопросам, связанным с экономическими вопросами бюджета", - подчеркнул Разумков.

Напомним, парламент также планирует заслушать 3 ноября министра здравоохранения Максима Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19 в Украине.