В Раде хотят восстановить е-декларирование новым законом - Разумков

Закон должен быть зарегистрирован до 3 ноября

Закон должен быть зарегистрирован до 3 ноября

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом, так как решение КСУ привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений.

Об этом Разумков сообщил в ходе заседания согласительного совета парламента, передает RegioNews.

Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении", - подчеркнул спикер.

По его словам, все решения относительно электронного декларирования должны быть приняты на этой пленарной неделе.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" назвали возможные сроки формирования нового состава КСУ.