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02 ноября 2020, 10:37 9

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание по ситуации вокруг Конституционного суда

02 ноября 2020, 10:37 9
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Заседание запланировано на вечер 2 ноября
Заседание запланировано на вечер 2 ноября
Фото: Укринформ
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«Слуга народа" сегодня вечером, 2 ноября, проведет заседание фракции, на котором обсудит законопроект Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.

Об этом РБК-Україна сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По словам Кравчук, "Слуга народа" поддерживает позицию Зеленского, хотя у некоторых нардепов "могут быть особые мнения".

Возможно, будут какие-то предложения относительно других законопроектов, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший суд антикоррупционный. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях", - сказала Кравчук.

На заседании также обсудят возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

Мы, собственно, сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения", - сообщила Кравчук.

Она добавила, что сам законопроект Зеленского о КСУ уже находится на рассмотрении комитета.

Напомним, в "Слуге народа" назвали возможные сроки формирования нового состава КСУ. Новый состав Конституционного суда Украины может быть сформирован до середины 2021 года, однако на этот процесс может повлиять эпидемия COVID-19.

Слуга народа заседание Конституционный суд КСУ фракция
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