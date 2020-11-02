Фракция "Слуга народа" соберется на заседание по ситуации вокруг Конституционного суда

Заседание запланировано на вечер 2 ноября

Заседание запланировано на вечер 2 ноября

Фото: Укринформ

Об этом РБК-Україна сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По словам Кравчук, "Слуга народа" поддерживает позицию Зеленского, хотя у некоторых нардепов "могут быть особые мнения".

Возможно, будут какие-то предложения относительно других законопроектов, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший суд антикоррупционный. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях", - сказала Кравчук.

На заседании также обсудят возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

Мы, собственно, сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения", - сообщила Кравчук.

Она добавила, что сам законопроект Зеленского о КСУ уже находится на рассмотрении комитета.

Напомним, в "Слуге народа" назвали возможные сроки формирования нового состава КСУ. Новый состав Конституционного суда Украины может быть сформирован до середины 2021 года, однако на этот процесс может повлиять эпидемия COVID-19.