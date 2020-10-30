На Львовщине полицейские открыли уголовное дело из-за нарушение избирательного процесса

Кандидат в депутаты ОТГ обнаружил расхождения в итоговом и первичном протоколах

Кандидат в депутаты ОТГ обнаружил расхождения в итоговом и первичном протоколах

Фото: из открытых источников

В Пустомытовский отдел полиции обратился 59-летний житель одного из сел района, кандидат в депутаты ОТГ, который сообщил о выявленных им нарушениях, допущенных членами территориальной избирательной комиссии во время составления итогового протокола подсчета голосов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции, за процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3, открыли уголовное производство по ч.2 ст.158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.

Ранее сообщалось, что в двух общинах Львовщины повторно считают голоса.