17:23  30 октября
Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя
16:41  30 октября
Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук
14:41  30 октября
Украина инициирует экстренное заседание ТКГ в Минске из-за срыва "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 октября 2020, 14:16 4

На Львовщине полицейские открыли уголовное дело из-за нарушение избирательного процесса

30 октября 2020, 14:16 4
Читайте також українською мовою
Кандидат в депутаты ОТГ обнаружил расхождения в итоговом и первичном протоколах
Кандидат в депутаты ОТГ обнаружил расхождения в итоговом и первичном протоколах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Пустомытовский отдел полиции обратился 59-летний житель одного из сел района, кандидат в депутаты ОТГ, который сообщил о выявленных им нарушениях, допущенных членами территориальной избирательной комиссии во время составления итогового протокола подсчета голосов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции, за процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3, открыли уголовное производство по ч.2 ст.158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.

Ранее сообщалось, что в двух общинах Львовщины повторно считают голоса.

ОТГ Кандидат депутат полиция Уголовная ответственность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »