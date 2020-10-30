В Смеле снова сорвался отопительный сезон: причина не новая - долги

Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП относительно срыва отопительного сезона в городе

Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП относительно срыва отопительного сезона в городе

Рixabay

В Смеле Черкасской области из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины» вновь не смогли вовремя начать отопительный сезон.

Как сообщил Telegram председатель Черкасской ОГА Сергей Сергейчук, почти 75% смеляны остаются без тепла, информирует RegioNews.

"18 котельных города не подключены к газоснабжению за неуплаченные долги. Задолженность по договорам реструктуризации перед НАК "Нафтогаз" в сумме 2,068 млн грн. Уплата этой суммы позволила бы получить номинацию на потребление газа", - отметил глава ОГА.

Он напомнил, что Черкасская областная администрация способствовала решению проблем. В частности, добились того, чтобы после 26 безрезультатных сессий город таки начало проплаты долгов (2, 68 млн грн "Нафтогаза" и 1,1 млн грн "Черкассыгаза", впервые за последние 4 года).

"Рассчитывали, что местные "хозяйственники” опомнились и начнут работать на благо смеляны. Мы составили пошаговую карту действий для властей города Смела. Но они ее проигнорировали. Усматриваем признаки противоправных действий членами горисполкома", - отметил Сергийчук.

По его словам, учитывая это, Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП относительно срыва отопительного сезона м. Смела и привлечению к ответственности виновных лиц.

Он также проинформировал, что к областной власти обратилось руководство Смелянской городской больницы, которая отапливается коммунальным предприятием "Смілатеплокомуненерго".

"Медицинское учреждение, которое стратегически важно в период пандемии, не может остаться без тепла. Ведем переговоры с "Черкассыгаз" и рассчитываем на запуск котельной, которая отапливает медучреждение", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, сегодня "Нафтогаз" снова заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине.