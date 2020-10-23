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Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию
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23 октября 2020, 19:17 3

Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию

23 октября 2020, 19:17 3
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13 октября экс-глава налоговой службы вылетел из Львова в Стамбул и до сих пор не вернулся
13 октября экс-глава налоговой службы вылетел из Львова в Стамбул и до сих пор не вернулся
Фото: Facebook
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Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, приведшему к убыткам в 2 миллиарда гривен, улетел в Турцию.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента Офиса генпрокурора Украины Ян Стрелюк, трансляция велась в YouTube, передает RegioNews.

Так, Верланова 13 октября вызвали на допрос. После этого вечером того же дня бывший глава налоговой вылетел из Львова в Стамбул. С тех пор в Украину он не прибывал.

Впрочем, ему уже подписано подозрение о преступлении, которое предусматривает заключение под стражу сроком до 6 лет”, - сообщил Ян Стрелюк.

Напомним, экс-главе ГФС Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего бюджет недосчитался двух миллиардов гривен.

подозрение ГФС уголовное дело Турция глава Сергей Верланов
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