Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию

13 октября экс-глава налоговой службы вылетел из Львова в Стамбул и до сих пор не вернулся

13 октября экс-глава налоговой службы вылетел из Львова в Стамбул и до сих пор не вернулся

Фото: Facebook

Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, приведшему к убыткам в 2 миллиарда гривен, улетел в Турцию.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента Офиса генпрокурора Украины Ян Стрелюк, трансляция велась в YouTube, передает RegioNews. Так, Верланова 13 октября вызвали на допрос. После этого вечером того же дня бывший глава налоговой вылетел из Львова в Стамбул. С тех пор в Украину он не прибывал. Впрочем, ему уже подписано подозрение о преступлении, которое предусматривает заключение под стражу сроком до 6 лет”, - сообщил Ян Стрелюк. Напомним, экс-главе ГФС Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего бюджет недосчитался двух миллиардов гривен.

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