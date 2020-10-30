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Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено двух украинских защитников, еще двое погибли
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30 октября 2020, 08:13 4

Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено двух украинских защитников, еще двое погибли

30 октября 2020, 08:13 4
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Обоим раненым воинам была оказана медицинская помощь
Обоим раненым воинам была оказана медицинская помощь
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили пять нарушений режима прекращения огня. Во время обстрелов огнестрельные и осколочные ранения получили двое украинских военных. В полночь, в результате вражеского огня, два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем.

В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших. На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму "тишины", - сообщают в штабе.

Напомним, сутками ранее боевики обстреляли Новомихайловку.

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