Украина инициирует экстренное заседание ТКГ в Минске из-за срыва "тишины" на Донбассе

Утром 30 октября боевики продолжили прицельные обстрелы в зоне ООС

Утром 30 октября боевики продолжили прицельные обстрелы в зоне ООС

Фото: из открытых источников

Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы рассматривают обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинских позиций в районе Водяного Донецкой области как попытку срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня и инициирует экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает RegioNews.

Представители незаконных вооруженных формирований вчера открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. В результате таких действий ранен один и убиты двое наших военных. Кроме того, на севере от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на наши позиции, из-за чего один украинский военный получил множественные ранения", - сообщил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, во-первых, привел к трагическим последствиям, а во-вторых, как такой, что имеет признаки сознательной эскалации конфликта и направлен на целенаправленный срыв договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня, который длится с 27 июля.

Мы сейчас инициировали экстренное заседание рабочей группы по безопасности и ждем ответа от российской стороны и от ОБСЕ", – отметил Арестович.

Напомним, на Донбассе во время обстрелов ранено двух украинских защитников, еще двое погибли.