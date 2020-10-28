Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ

До этого Арестович успел побыть военным и политическим обозревателем, психологом, актером и блогером

До этого Арестович успел побыть военным и политическим обозревателем, психологом, актером и блогером

Фото: Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Алексей Арестович, пишет RegioNews.

Меня назначено советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" относительно информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины. Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже", - написал Арестович.

Также новоиспеченный спикер анонсировал запланировано от 5 до 10 ноября очередное заседание ТКГ.

- Имею возможность сообщить, что решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л.Кравчука... Posted by Алексей Арестович on Wednesday, October 28, 2020

Напомним, дипломат Маркиян Лубкивский не захотел занять пост спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заяививши, что по-другому видит свое участие в вопросах безопасности и дипломатической плоскостях.