Глава КСУ заявил, что ВАКС могут признать неконституционным

Главный вопрос при определении конституционности ВАКС заключается в его статусе

Главный вопрос при определении конституционности ВАКС заключается в его статусе

Рixabay

В Конституционном суде Украины допускают, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) могут признать неконституционным.

Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель КС Александр Тупицкий на брифинге 30 октября.

По его словам, главный вопрос при определении конституционности ВАКС заключается в его статусе.

"Если это спецсуд — то он не конституционный. Это прямо прописано в Конституции. Если это специализированный суд — то нет вопросов", — сказал Тупицкий, отметив, что окончательное решение пока не принято.

По его словам, пока прошли предварительные устные слушания по делу относительно конституционности ВАКС. На этих заседаниях он не услышал ничего неконституционного.

Напомним, ранее в КСУ объяснили причины отмены уголовной ответственности за декларирование.