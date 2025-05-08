ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
В четверг, 8 мая, на Лукьяновке, возле станции метро, произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и влетел в столб
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате аварии столб упал на контактные линии троллейбуса, что привело к повреждению сети.
В момент аварии в машине находились водитель и пассажир. К счастью, пострадавших нет.
Однако из-за повреждений линий движение ряда троллейбусов в направлении станции метро Лукьяновская временно задерживается.
Водителей призывают осторожничать на этом участке дороги и обращать внимание на дорожные знаки.
Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с подростками, несовершеннолетний водитель погиб.
Работник СТО угнал авто и врезался в столбВсе новости »
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