ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб

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В четверг, 8 мая, на Лукьяновке, возле станции метро, произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и влетел в столб

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате аварии столб упал на контактные линии троллейбуса, что привело к повреждению сети.

В момент аварии в машине находились водитель и пассажир. К счастью, пострадавших нет.

Однако из-за повреждений линий движение ряда троллейбусов в направлении станции метро Лукьяновская временно задерживается.

Водителей призывают осторожничать на этом участке дороги и обращать внимание на дорожные знаки.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с подростками, несовершеннолетний водитель погиб.