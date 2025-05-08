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08 мая 2025, 09:29

СБУ ужесточает меры безопасности в Сумах: что нужно знать гражданам

08 мая 2025, 09:29
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фото: из открытых источников
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8 и 9 мая на территории города Сумы Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает RegioNews.

Отмечается, что основная цель – предотвращение разведывательно-взрывной деятельности, нейтрализация угроз и предупреждение провокаций со стороны врага, а также повышение безопасности граждан в условиях российской агрессии.

В течение двух дней на улицах Сум возможны ограничения прохода и проезда, проверка документов и осмотр автомобилей. В случае обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может быть проведена дополнительная проверка.

Правоохранители также будут проводить досмотр помещений и территорий общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ призывает жителей города с пониманием относиться к возможным временным неудобствам, иметь при себе удостоверяющие личность документы и соблюдать режим комендантского часа.

В мероприятии также принимают участие Национальная полиция, Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Национальная гвардия.

Напомним, что в 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот же день дату отмечает большинство европейских стран, однако в странах бывшего Советского Союза День победы по-прежнему празднуют 9 мая.

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СБУ Сумы Комендантский час День памяти гражданские проверка документов
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