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Виктор Таран политолог info@regionews.ua
02 мая 2025, 07:20

Саудовская Аравия идет против рынка: последствия для глобальной энергетики и бюджета России

02 мая 2025, 07:20
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Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти. Почему это важно и каковы последствия для России?
Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти. Почему это важно и каковы последствия для России?
фото: pixabay
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Саудовская Аравия заявила, что собирается добывать больше нефти, даже если цены будут продолжать падать.

Почему они это делают?

Ну, здесь версий много.

Одни говорят, чтобы наказать нарушающих квоты в OPEC+ (например, Ирак или Казахстан).

Другие – чтобы выбить конкурентов: американских сланцевиков, Гайану и даже Россию.

Есть третья версия, которая мне нравится больше всего.

Чтобы вернуть себе долю рынка, жертвуя ценой ради влияния.

Какие последствия для мира?

Здесь уже интересно. Нефть дешевеет, а бюджеты живущих с нефти стран трещат. Биржи стран Персидского залива проседают.

А что с Россией? А там все стабильно плохо.

России для обычного функционирования бюджета нужна стоимость не менее $70 за баррель. Сейчас меньше $60.

Это означает:

  • меньше доходов в бюджет;
  • увеличение дефицита;
  • падение рубля и рост инфляции;
  • уменьшение возможностей финансировать войну.

Москва оказывается в ловушке: либо уменьшить добычу и потерять деньги, либо продавать нефть по дешевке и все равно терять деньги.

И все это – без всякого "внешнего давления".

Просто Саудовская Аравия решила играть на своем поле.

Кстати, похожая история была, когда Рейган договорился опустить цену на нефть... менее чем через пять лет СССР распался.

Так что наблюдаем за Россией.

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Россия нефть добыча Саудовская Аравия
 
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