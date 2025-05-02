О чем соглашение о полезных ископаемых?

Предварительный анализ

Предварительный анализ

фото: pixabay

Прежде всего, это не соглашение о добыче полезных ископаемых. Это соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Также должно быть как минимум Соглашение об ограниченном партнерстве, которое упоминается в тексте данного соглашения.

Связанные с соглашением изменения должны вноситься в национальное законодательство – налоговое, бюджетное, законодательство о недрах, лицензировании и т.д.

Соглашение не должно противоречить евроинтеграции.

Взносы: Украина вносит только права на получение доходов в будущем от продажи лицензий на добычу. США – стоимость возможной военной помощи "в любой форме (включая передачу систем вооружения, боеприпасов, технологий или обучения)". Это предусмотрено пунктом 5 раздела 6 Соглашения.

Интерес США: каждая новая лицензия или специальное разрешение на недропользование, которые будут выдаваться после заключения соглашения, должны содержать обязательство лицензиата продавать продукцию американцам по рыночным ценам.

Формирование фонда: 50% всех лицензионных и других аналогичных сумм за выдачу новых лицензий или специальных разрешений на полезные ископаемые, перечень которых установлен соглашением (редкоземельные металлы, нефть, газ и т. д.). Этот перечень не является исчерпывающим и может расширяться Украиной и США по взаимному согласию.

ВЫВОДЫ:

1. Заключение соглашения продемонстрировало конструктивный подход Украины в отношениях с США. Украина идет навстречу требованиям администрации Трампа. В отличие от России, которая игнорирует желания американцев, и отношения не носят конструктивный характер.

2. США получили экономическую мотивацию для дальнейшей поддержки Украины: если раньше это были демократические ценности, то теперь к ним добавляется защита экономических интересов США.

3. В Соглашении нет ничего о гарантиях безопасности. Скорее всего, формат соглашения о создании фонда и не должен был этого предусматривать. Но можно предположить, что такое ограничение сферы действия соглашения было позицией именно американской стороны. Украина многократно заявляла, что гарантии безопасности являются ключевыми для подписания любых соглашений.

4. Условия о военной помощи прописаны неконкретно, поэтому она этим соглашением не гарантируется. Но по крайней мере есть хоть какая-то юридическая база для будущих поставок оружия.

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