Сегодня Рада рассмотрит ратификацию соглашения о недрах

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В четверг, 8 мая Верховная Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах с США

Об этом представители Министерства экономики Украины сообщили на брифинге с журналистами утром 8 мая, передает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

По словам министерки экономики Украины Юлии Свириденко, соглашение равноправно между США и Украиной и в соглашении не идет речь ни о каких долгах.

Также она сообщила, что Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления может заработать в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и США касается 57 минералов, в нем также идет речь о помощи ВСУ.