В СБУ сказали, сколько людей отправились за решетку за коррупцию в этом году

С начала года по материалам СБУ открыла 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям

С начала года по материалам СБУ открыла 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям

Фото из открытых источников

С начала года за коррупцию осудили 104 человека. В связи с коррупционными правонарушениями 143 должностных лиц уволили.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Указано, что генпрокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством Службы безопасности Украины.

"Генеральный прокурор во время встречи заслушала информацию председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и первого заместителя главы СБУ Василия Малыша о результатах работы службы за 9 месяцев. В фокусе внимания участников встречи находилась противодействие коррупции и определения дальнейших шагов для эффективного преодоления ее проявлений", — указано в сообщении.

По данным Баканова, с начала года по материалам СБУ открыла 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам.

"104 человека осуждены и 143 должностные лица освобождены ... Также участники совещания заслушали подробную информацию о разоблачении проявлений коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов. В частности, по таким фактам начато 208 производств", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ на Киевщине поймала участников организации, которых финансировали нардепы во время рейдерства.