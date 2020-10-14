Конкурс на должности в САП: за 5 часов заседания не смогли принять ни одного решения

Заседание началось с часового спора о работе комиссии

Заседание началось с часового спора о работе комиссии

Фото: из открытых источников

Первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре окончилось без результата. Так, за 5 часов заседания, не приняли ни одного решения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

Отмечается, что на заседании комиссии, которое длилось с 18:00 до 23:00 вечера, должны были избрать председателя комиссии, секретаря комиссии и запустить кворум.

Объявляется перерыв в нашем заседании до определения даты комиссии для всех участников, чтобы массово принять участие в продолжении первого заседания", - отметил председатель.

Также отмечается, что само заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Ранее сообщалось, что конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.