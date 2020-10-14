Конкурс на должности в САП: за 5 часов заседания не смогли принять ни одного решения
Первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре окончилось без результата. Так, за 5 часов заседания, не приняли ни одного решения.
Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.
Отмечается, что на заседании комиссии, которое длилось с 18:00 до 23:00 вечера, должны были избрать председателя комиссии, секретаря комиссии и запустить кворум.
Объявляется перерыв в нашем заседании до определения даты комиссии для всех участников, чтобы массово принять участие в продолжении первого заседания", - отметил председатель.
Также отмечается, что само заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.
Ранее сообщалось, что конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.