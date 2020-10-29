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29 октября 2020, 20:02 3

Главу Государственной судебной администрации Холоднюка уволили по собственному желанию

29 октября 2020, 20:02 3
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Зеновий Холоднюк возглавлял государственную судебную администрацию шесть лет
Зеновий Холоднюк возглавлял государственную судебную администрацию шесть лет
Фото из открытых источников
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Высший совет правосудия уволил с должности Главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Высшего совета правосудия.

Руководствуясь ст. 153 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", ст. 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" и ст. 86 Закона Украины "О государственной службе", 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил уволить Зеновия Холоднюка Васильевича с должности Главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию с 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как известно, Зеновий Холоднюк занимал должность Главы ГСА Украины с 25 апреля 2014 года согласно решению Совета судей Украины.

Напомним, 21 октября 2020 года к Высшего совета правосудия поступило заявление Зеновия Холоднюка увольнение его с занимаемой должности по собственному желанию.

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