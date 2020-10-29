В Полтаве пересчитывают все бюллетени на одной из ТИК

Пересчет показал, что часть бюллетеней отсутствует

Пересчет показал, что часть бюллетеней отсутствует

kolo.news

В Шевченковской территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Полтава пересчитывают бюллетени со всех участков и проверяют протоколы.

Об этом сообщает местное издание "КОЛО", передает RegioNews.

Известно, что 28 октября, из-за разногласий в протоколах на ТИК пришлось вызвать полицию.

После споров, обсуждений и заявлений политических сил в ТИК объявили перерыв до утра 29 октября. В целом заседание продолжается с 25 октября, за это время сделали три технических перерыва", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 октября в Шевченковском ТИК продолжается пересчет бюллетеней со всех участков.

По последней информации, во время работы оказалось, что часть бюллетеней отсутствует.

Напомним, в Полтаве глава УИК оставила мешки с избирательными бюллетенями на улице и ушла - ОПОРА.