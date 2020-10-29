13:12  29 октября
Стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя
11:31  29 октября
Взрыв на газораспределительной станции под Харьковом: жертв стало больше
12:41  29 октября
Стало известно, когда за госбюджет-2020 возьмется профильный комитет Рады
UA | RU
UA | RU
29 октября 2020, 14:52 1

В Полтаве пересчитывают все бюллетени на одной из ТИК

29 октября 2020, 14:52 1
Читайте також українською мовою
Пересчет показал, что часть бюллетеней отсутствует
Пересчет показал, что часть бюллетеней отсутствует
kolo.news
Читайте також
українською мовою

В Шевченковской территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Полтава пересчитывают бюллетени со всех участков и проверяют протоколы.

Об этом сообщает местное издание "КОЛО", передает RegioNews.

Известно, что 28 октября, из-за разногласий в протоколах на ТИК пришлось вызвать полицию.

После споров, обсуждений и заявлений политических сил в ТИК объявили перерыв до утра 29 октября. В целом заседание продолжается с 25 октября, за это время сделали три технических перерыва", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 октября в Шевченковском ТИК продолжается пересчет бюллетеней со всех участков.

По последней информации, во время работы оказалось, что часть бюллетеней отсутствует.

Напомним, в Полтаве глава УИК оставила мешки с избирательными бюллетенями на улице и ушла - ОПОРА.

Полтава ТИК Местные выборы фальсификации голосование комиссия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донетчине полиция открыла уголовное дело из-за исчезновения избирательной документации
29 октября 2020, 14:32
В Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования
29 октября 2020, 14:03
ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду
29 октября 2020, 13:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »