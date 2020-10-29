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Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили режим "тишины", один военный ранен
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29 октября 2020, 08:13

Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили режим "тишины", один военный ранен

29 октября 2020, 08:13
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Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное
Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, что вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается "тишина". Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее недалеко от Водяного зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Донбасс военные боевики оружие война
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