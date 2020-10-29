Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили режим "тишины", один военный ранен

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, что вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается "тишина". Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее недалеко от Водяного зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия.