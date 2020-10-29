Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Новомихайловку
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет
От начала текущих суток, 29 октября, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, неподалеку Новомихайловки зафиксировано несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 га территории и передано на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Thursday, October 29, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим "тишины", один военный ранен.
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