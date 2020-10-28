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28 октября 2020, 15:58 4

Местные выборы: Голоса завершили считать уже в 10 регионах

28 октября 2020, 15:58 4
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УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии
УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии
Фото из открытых источников
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Почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии.

"99,4% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Они составили протоколы и передали всю избирательную документацию до территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот процесс завершили в 10 регионах:

  • Волынской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Кировоградской области;
  • Львовской области;
  • Сумской области;
  • Хмельницкой области;
  • Черкасской области;
  • Черновицкой области;
  • г. Киеве.

Напомним, в Ужгороде из-за нарушений пересчитают результаты выборов на двух УИК.

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