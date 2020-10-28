Местные выборы: Голоса завершили считать уже в 10 регионах

УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии

УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии

Фото из открытых источников

Почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии. УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии. "99,4% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Они составили протоколы и передали всю избирательную документацию до территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот процесс завершили в 10 регионах: Волынской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Кировоградской области;

Львовской области;

Сумской области;

Хмельницкой области;

Черкасской области;

Черновицкой области;

г. Киеве. Напомним, в Ужгороде из-за нарушений пересчитают результаты выборов на двух УИК.

.