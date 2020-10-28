Местные выборы: Голоса завершили считать уже в 10 регионах
УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии
УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии
Почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии.
"99,4% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Они составили протоколы и передали всю избирательную документацию до территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот процесс завершили в 10 регионах:
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Кировоградской области;
- Львовской области;
- Сумской области;
- Хмельницкой области;
- Черкасской области;
- Черновицкой области;
- г. Киеве.
Напомним, в Ужгороде из-за нарушений пересчитают результаты выборов на двух УИК.
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