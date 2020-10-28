Роман Гах: Выборы в Борщаговской ОТГ фальсифицированы, в суде будем требовать повторного голосования

Из-за масштабных фальсификаций теперь просто невозможно установить честные результаты волеизъявления

Из-за масштабных фальсификаций теперь просто невозможно установить честные результаты волеизъявления

Кандидат в главы Борщаговской ОТГ Роман Гах заявил, что в суд будет подан иск о признании выборов в Борщаговской ОТГ такими, которые не состоялись и о проведении повторного голосования

Об этом говорится в заявлении кандидата на пост главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Романа Гаха, обнародованном на его странице в "Фейсбуке".

Политические туристы, которые продались за 30 сребреников, не имеют права определять будущее нашего общества! То, что все мы наблюдали в день голосования, 25 октября - это полное презрение к Вам, жителям нашего общества, демократии, честной конкуренции и к Украине. Ваши голоса дерзко украли и такие действия не могут быть безнаказанными, а такие выборы не могут называться выборами. Ведь никакого выбора у общины не было!" - заявил Роман Гах.

По его словам, все видели "многочисленные бесстыдные нарушения, "карусели", завоз и прописку в квартирах жителей лиц из других регионов ради покупки голосов. Все эти факты грязной политической игры и нарушений закона фиксировались на фото и видео нашими наблюдателями".

"Более того после закрытия участков фальсификации продолжились, теперь уже на уровне участковых комиссий и ТИК. Затягивание с подсчетом, "случайное" выключение света на участках, вброс бюллетеней и другие махинации исказили подсчет голосов. Результатом этих позорных действий стало вмешательство правоохранителей и открытие уголовных производств. Масштаб фальсификаций был такой, что теперь просто невозможно установить честные результаты волеизъявления. Я, как кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ и партия "Слуга народа" требуем признания выборов несостоявшимися, и проведение повторного голосования в Борщаговской ОТГ. С соответствующими исками мы обращаемся в суд", - заявил Роман Гах.

"Если сегодня позволить сомнительным дельцам в Борщаговке решать будущее вместо всего общества, о справедливости и честных выборах можно будет забыть во всей Украине. Разве за такую ​​страну Вы стояли на Майдане!? Разве такого будущего мы хотим для наших детей! Наказание фальсификаторам должно быть неотвратимым и жестким! Решать наше будущее должны Вы, а не кучка циничных политических проходимцев!" - подытожил кандидат в главы Борщаговской ОТГ.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Во время голосования в Борщаговской ОТГ были зафиксированы многочисленные нарушения избирательного законодательства. По состоянию на 28 октября результаты выборов еще не установлены. По фактам фальсификации выборов возбуждено уголовное производство. Роман Гах назвал эти выборы самыми грязными в истории сел общины.