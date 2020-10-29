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29 октября 2020, 11:54 2

В Николаеве объявили пересчет голосов на 16 участках

29 октября 2020, 11:54 2
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Причина в неправильной упаковке бюллетеней на этих участках
Причина в неправильной упаковке бюллетеней на этих участках
Фото: oporaua.org
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Территориальная избирательная комиссия Николаева объявила о решении сделать пересчет бюллетеней по 16 участковым избирательным комиссиям из-за неправильной упаковки бюллетеней.

Как передает RegioNews, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Так, пересчет бюллетеней по выборам депутатов Николаевского горсовета и городского головы будут перечислены на избирательных участках: № 480880, 480936, 480917, 480898, 480890. В то время как на избирательных участках № 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будут пересчитывать бюллетени по выборам депутатов горсовета.

Отмечается, что после того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет фейковый избирательный участок на Николаевщине.

ТИК выборы Николаев Кандидат голосование протокол
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