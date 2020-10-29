В Николаеве объявили пересчет голосов на 16 участках

Причина в неправильной упаковке бюллетеней на этих участках

Причина в неправильной упаковке бюллетеней на этих участках

Фото: oporaua.org

Как передает RegioNews, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Так, пересчет бюллетеней по выборам депутатов Николаевского горсовета и городского головы будут перечислены на избирательных участках: № 480880, 480936, 480917, 480898, 480890. В то время как на избирательных участках № 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будут пересчитывать бюллетени по выборам депутатов горсовета.

Отмечается, что после того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет фейковый избирательный участок на Николаевщине.