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29 октября 2020, 12:14 1

В Хмельницкой области открыли уголовное дело из-за попытки члена ТИК скрыть протокол

29 октября 2020, 12:14 1
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Фото: Нацполиция
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В Хмельницкой области в полицию поступило сообщение о том, что член городской территориальной избирательной комиссии Каменец-Подольского района намерен похитить избирательную документацию.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Правоохранители установили, что 63-летняя местная жительница, которая является членом территориальной избирательной комиссии, намеревалась похитить второй экземпляр протокола УИК о подсчете голосов избирателей на избирательном участке из выборов депутатов Хмельницкого областного совета в территориальном избирательном округе № 7.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации)", - говорится в сообщении.

Согласно санкции части 3 указанной статьи похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение протокола о подсчете голосов избирателей, об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа на выборах наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.

Напомним, в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов.

Хмельницкая область ТИК протокол голосование выборы
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