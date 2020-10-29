В Хмельницкой области открыли уголовное дело из-за попытки члена ТИК скрыть протокол

Женщина незаметно спрятала документ под одеждой, а потом переложила в свой рабочий стол

Женщина незаметно спрятала документ под одеждой, а потом переложила в свой рабочий стол

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области в полицию поступило сообщение о том, что член городской территориальной избирательной комиссии Каменец-Подольского района намерен похитить избирательную документацию.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Правоохранители установили, что 63-летняя местная жительница, которая является членом территориальной избирательной комиссии, намеревалась похитить второй экземпляр протокола УИК о подсчете голосов избирателей на избирательном участке из выборов депутатов Хмельницкого областного совета в территориальном избирательном округе № 7.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации)", - говорится в сообщении.

Согласно санкции части 3 указанной статьи похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение протокола о подсчете голосов избирателей, об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа на выборах наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.

Напомним, в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов.