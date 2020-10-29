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29 октября 2020, 11:02 2

На Запорожье полиция расследует факт фальсификации избирательной документации

29 октября 2020, 11:02 2
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Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет
Фото: из открытых источников
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В Запорожской области правоохранители выясняют обстоятельства нарушения избирательного законодательства главой и членами Михайловской поселковой территориальной избирательной комиссии Васильевского района, которые подписали протокол об итогах голосования до окончательного его заполнения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Правоохранители устанавливают весь круг лиц, причастных к нарушению избирательного законодательства, и выясняют обстоятельства совершения уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации...) УКУ.

Отмечается, что санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Напомним, в Бердянске полиция открыла уголовное дело по факту подделки подписей в избирательной документации председателем одной из участковых комиссий Бердянска.

полиция правоохранители выборы нарушение ТИК
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