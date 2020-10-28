В правительстве назвали окончательные причины крушения АН-26

Среди причин - недостаточная профессиональная подготовка экипажа в особых ситуациях, взлеты конвейером

Среди причин - недостаточная профессиональная подготовка экипажа в особых ситуациях, взлеты конвейером

ГСЧС

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты.

Их озвучил председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, информирует RegioNews.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа в особых ситуациях, взлеты конвейером (выполнялся 6 полет подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблице полетов.

Таким образом Урський назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

отказ системы ПРТ-24 с системы управления левого двигателя;

экипаж не смог выровнять тягу левого и правого двигателя;

выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку;

несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение снижения;

искусственное создание несимметричности тяги главной установки;

неустранения скольжения.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.