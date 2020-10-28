СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов

Фигуранты незаконно применили преференцию якобы на ввоз продукции для Вооруженных Сил Украины

Фигуранты незаконно применили преференцию якобы на ввоз продукции для Вооруженных Сил Украины

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов на более чем 110 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, представители украинской коммерческой фирмы, которая специализируется в сфере оборонной промышленности, организовали противоправную схему импорта трех зенитно-ракетных комплексов советского производства без уплаты обязательных платежей в бюджет.

Фигуранты незаконно применили преференцию якобы на ввоз продукции для Вооруженных Сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сделка с таможенным оформлением нанесла ущерб государственному бюджету более чем 20 миллионов гривен.

Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу", - добавили в СБУ.

Работники спецслужбы провели обыски в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов. Открыто дело по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов. На выявленные образцы вооружения наложен арест.

Напомним, в СБУ сказали, сколько людей отправились за решетку за коррупцию в этом году.