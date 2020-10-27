Полиция проверяет фейковый избирательный участок на Николаевщине

Речь идет об участке в селе Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области

Речь идет об участке в селе Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области

Фото из открытых источников

Правоохранители проводят проверку относительно ситуации с незаконными выборами главы и депутатов сельского совета, которые были проведены в селе Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области.

Сейчас решается вопрос о предоставлении данной правовой квалификации события, сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Елена Бережная, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Как известно, 25 октября в селе Чаусово-2 Первомайского района было создано самопровозглашенный избирательный участок, где люди вроде бы избирали своего главу и депутатов. Никаких правовых последствий это событие пока не имеет", - сказала Бережная.

Она подчеркнула, что никто с заявлением о преступлении не обращался. Однако полиция проводит проверку данной ситуации, решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации этой события.

Свою точку зрения на происходящее высказал в комментарии "Укринформу" и координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

По его словам, ответственность за такие действия может наступить лишь в том случае, если люди, назовут себя победителями выборов и заявят о своей власти.

"Вопрос в том, будет перебирать Чаусовский сельсовет на себя какие-то властные полномочия. Тогда этим должна заняться СБУ. Оно проинформировано о данном событии. Если это произойдет, тогда можно будет сказать, что у нас появляется какой-то уединенный, незаконный орган местного самоуправления, который может покушаться на территориальную целостность нашего государства", – заявил Башенный.

Он также заверил, что наблюдатели ОПОРЫ и в дальнейшем будут отслеживать это событие.

Напомним, еще перед выборами ОПЗЖ обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине.