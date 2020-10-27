09:46  27 октября
В Украине за сутки обнаружили более 6600 новых случаев коронавируса
08:42  27 октября
Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени
08:13  27 октября
Сутки в ООС: на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
27 октября 2020, 10:50 1

На Закарпатье открыли уже пятое уголовное производство относительно нарушения избирательного законодательства

27 октября 2020, 10:50 1
Читайте також українською мовою
Члены УИК во главе с председателем комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию.
Члены УИК во главе с председателем комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию.
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде полицейский во время охраны избирательного участка и избирательной документации зафиксировал нарушение. На место происшествия милиционер сразу вызвал следственно-оперативную группу местного отдела полиции.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что полицейские установили, что члены УИК во главе с председателем комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию.

"Тем самым они проигнорировали требования действующего законодательства, согласно которым после завершения подсчета, должны были сразу доставить бюллетени и протоколы территориальной избирательной комиссии", - подчеркнули в ведомстве.

В МВД также сообщили, что действия лиц следователи квалифицируют по части 5 статьи 157 Уголовного кодекса Украины.

"Согласно санкции указанной статьи фигурантам грозит лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, на Закарпатье разоблачили агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства.

полиция МВД криминал криминальное дело Ужгород
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »