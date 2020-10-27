На Закарпатье открыли уже пятое уголовное производство относительно нарушения избирательного законодательства

Члены УИК во главе с председателем комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию.

Члены УИК во главе с председателем комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию.

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В Ужгороде полицейский во время охраны избирательного участка и избирательной документации зафиксировал нарушение. На место происшествия милиционер сразу вызвал следственно-оперативную группу местного отдела полиции.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД. Отмечается, что полицейские установили, что члены УИК во главе с председателем комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию. "Тем самым они проигнорировали требования действующего законодательства, согласно которым после завершения подсчета, должны были сразу доставить бюллетени и протоколы территориальной избирательной комиссии", - подчеркнули в ведомстве. В МВД также сообщили, что действия лиц следователи квалифицируют по части 5 статьи 157 Уголовного кодекса Украины. "Согласно санкции указанной статьи фигурантам грозит лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет", - говорится в сообщении МВД. Напомним, на Закарпатье разоблачили агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства.

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