Первый заместитель главы НБУ Рожкова сделала заявление относительно лишения ее ключевых полномочий

По ее словам, она и член правления Дмитрий Сологуб не поддержали это решение

По ее словам, она и член правления Дмитрий Сологуб не поддержали это решение

Фото: НБУ

Лишение первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой полномочий по регулированию банковской сферы создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений.

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