Первый заместитель главы НБУ Рожкова сделала заявление относительно лишения ее ключевых полномочий
Лишение первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой полномочий по регулированию банковской сферы создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений.
Как передает RegioNews, об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook.
По словам Рожковой, она и член правления Дмитрий Сологуб не поддержали это решение.
"Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность", - написала она.
Она добавила, что это не соответствует принципам независимости.
"Которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах, которая проводилась в том числе с учетом требований МВФ", - сообщила Рожкова.
Ну что же. Закончился режим тишины (это не про местные выборы, а о монетарный комитет национального банка), поэтому, как...Posted by Екатерина Рожкова on Monday, October 26, 2020
Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.
Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.
Также глава НБУ объяснил, почему его заместители получили выговор.
21 октября правление Национального банка лишило первую заместительницу главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.