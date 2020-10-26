Перша заступниця глави НБУ Рожкова зробила заяву щодо позбавлення її ключових повноважень

За її словами, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення

За її словами, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення

Фото: НБУ

Позбавлення першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової повноважень з регулювання банківської сфери створює загрози для прийняття регулятором неупереджених рішень.

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