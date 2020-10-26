Перша заступниця глави НБУ Рожкова зробила заяву щодо позбавлення її ключових повноважень
Позбавлення першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової повноважень з регулювання банківської сфери створює загрози для прийняття регулятором неупереджених рішень.
Як передає RegioNews, про це Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Рожкової, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення.
"По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, не лише створює загрози для прийняття регулятором по-справжньому неупереджених рішень, а й руйнує колегіальність", - написала вона.
Вона додала, що це не відповідає принципам незалежності.
"Які були закладені в основу трансформації Національного банку в 2014-2015 роках, яка проводилась в тому числі з урахуванням вимог МВФ", - повідомила Рожкова.
Ну що ж. Закінчився режим тиші (це не про місцеві вибори, а про монетарний комітет у Національному банку), тож, як то...Posted by Катерина Рожкова on Monday, October 26, 2020
Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.
Згодом Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ.
Також глава НБУ пояснив, чому його заступники отримали догану.
21 жовтня правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.