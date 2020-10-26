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26 жовтня 2020, 13:57 1

Перша заступниця глави НБУ Рожкова зробила заяву щодо позбавлення її ключових повноважень

26 жовтня 2020, 13:57 1
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За її словами, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення
За її словами, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення
Фото: НБУ
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Позбавлення першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової повноважень з регулювання банківської сфери створює загрози для прийняття регулятором неупереджених рішень.

Як передає RegioNews, про це Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Рожкової, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення.

"По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, не лише створює загрози для прийняття регулятором по-справжньому неупереджених рішень, а й руйнує колегіальність", - написала вона.

Вона додала, що це не відповідає принципам незалежності.

"Які були закладені в основу трансформації Національного банку в 2014-2015 роках, яка проводилась в тому числі з урахуванням вимог МВФ", - повідомила Рожкова.

Ну що ж. Закінчився режим тиші (це не про місцеві вибори, а про монетарний комітет у Національному банку), тож, як то...

Posted by Катерина Рожкова on Monday, October 26, 2020

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.

Згодом Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ.

Також глава НБУ пояснив, чому його заступники отримали догану.

21 жовтня правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

Україна НБУ банки заступник повноваження
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