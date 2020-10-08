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08 октября 2020, 13:59 1

Глава НБУ объяснил, почему его заместители получили выговор

08 октября 2020, 13:59 1
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Он считает, что они нарушили политику "единого голоса"
Он считает, что они нарушили политику "единого голоса"
Фото: НБУ
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Заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговор, потому что нарушили политику "единого голоса". Это могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами.

Об этом сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.ua, информирует RegioNews.

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности- это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Не имеет значения, какая у тебя должность, или как долго ты работаешь в НБУ. Стратегия коммуникаций одна для всех. Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy)", - сказал Шевченко.

Он добавил, что как команда единомышленников работники НБУ должны придерживаться единой позиции и избегать разногласий в коммуникациях.

"Выражение контрастных взглядов разными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международными партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка",- отметил Шевченко.

Он добавил, что "это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.

НБУ банки заместитель Нацбанк Совет
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