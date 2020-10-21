Заместителя главы НБУ Рожкову лишили основных полномочий, - СМИ

Ранее она возглавляла семь департаментов НБУ

Ранее она возглавляла семь департаментов НБУ

Фото: НБУ

Как сообщили источники "Экономической правды", соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, передает RegioNews.

Сообщается, что в частности, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой.

Правления НБУ забрало из подчинения Рожковой шесть ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей три подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.

Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

Все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко.

Теперь в подчинении председателя правления НБУ Шевченко 15 подразделений - это почти половина всех структурных единиц НБУ.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.

Также глава НБУ объяснил, почему его заместители получили выговор.