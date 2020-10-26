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26 октября 2020, 12:51 2

На Кировоградщине выборы на пост главы ОТГ выиграл Лозинский, который ранее сидел за убийство

26 октября 2020, 12:51 2
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Он шел на выборы как самовыдвиженец
Он шел на выборы как самовыдвиженец
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Верховной Рады Украины 6 созыва Виктор Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на главу объединенной территориальной громады.

Об этом сообщили ВВС News Украина в местной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что оформление протоколов еще продолжается.

Главным соперником Лозинского был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий.

Напомним, что сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысяч избирателей.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в Кировоградской области.

В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам тюремного заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

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