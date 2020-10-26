На Кировоградщине выборы на пост главы ОТГ выиграл Лозинский, который ранее сидел за убийство
Народный депутат Верховной Рады Украины 6 созыва Виктор Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на главу объединенной территориальной громады.
Об этом сообщили ВВС News Украина в местной избирательной комиссии, передает RegioNews.
Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что оформление протоколов еще продолжается.
Главным соперником Лозинского был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий.
Напомним, что сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысяч избирателей.
В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в Кировоградской области.
В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам тюремного заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.