На выборах главы Солонковской ОТГ победил Дубневич

Он набрал 51,3% голосов избирателей

Он набрал 51,3% голосов избирателей

Фото: из открытых источников

Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Богдан Дубневич заявил о победе на выборах главы Солонковской объединенной территориальной громады во Львовской области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Zaxid.net.

На выборах главы Солонковской ОТГ, граничащей со Львовом, побеждает 58-летний Дубневич, набрав 51,3% голосов пришедших на выборы. А действующий председатель Солонковской ОТГ 60-летний Виталий Ткачук получил около 29%", - говорится в сообщении.

Кандидат от партии "Голос" Надежда Баволяк заняла третье место с результатом 19%.

Напомним, что в Солонковскую ОТГ с годовым бюджетом около 200 млн гривен входят более 20 сел, официально община насчитывает более 14,5 тысяч жителей. До сих пор Солонку более 34 лет возглавлял Виталий Ткачук.

Ранее сообщалось, что во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.