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26 октября 2020, 12:59 10

В ОПОРЕ в большинстве городов прогнозируют еще один тур выборов мэров

26 октября 2020, 12:59 10
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На местных выборах голосовали за 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов
На местных выборах голосовали за 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов
Фото из открытых источников
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В большинстве городов с численностью населения свыше 75 тысяч человек пройдет второй тур выборов городских голов.

Такое мнение высказала во время пресс-конференции председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тысяч избирателей на должность городского главы", — отметила Айвазовская.

По итогам экзитпола, победа в один тур возможна, в частности, в Мариуполе и Виннице.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах голосовали за 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов.

Напомним, ранее стало известно, каждый пятый украинец не пошел голосовать за состояние здоровья.

выборы мэр голосование Местные выборы ОПОРА
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