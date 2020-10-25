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25 октября 2020, 21:47 20

Экзит-пол: Руслан Марцинкив, набрав более 85% голосов, побеждает в Ивано-Франковске

25 октября 2020, 21:47 20
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Партия "Свобода", которую он представляет, будет иметь большинство в городском и областном советах
Партия "Свобода", которую он представляет, будет иметь большинство в городском и областном советах
Фото из открытых источников
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Руслан Марцинкив из пока рекордными для нынешних выборов мэра 86,1% голосов уверенно побеждает на выборах мэра в Ивано-Франковске, а местная «Свобода» сформирует большинство как в областном, так и в городском совете.

Опрос в Ивано-Франковске проводила социологическая группа Олега Головенського, передает RegioNews со ссылкой на местное издание"Галка”.

По результатам опросов, мэром города еще в первом туре становится действующий городской голова Руслан Марцинкив. У него – 86,1% голосов. Второе место занимает Петр Шкутяк – 6,9%, третье – Наталья Сербин – 3,9%. На четвертом месте располагается Александр Богачев с 2,4% голосов. Последним идет Василий Стефанишин – 0,6%.

Кроме того, по предварительным данным, в новоизбранном городском совете может быть только две партии - ВО "Свобода" - 66,29% и "Европейская солидарность" - 16,74%. На грани прохождения в облсовет оказалась ВО "Батькивщина" - 4,76% и "Слуга народа" - 3,81. Остальные партии не преодолевают 3-процентный барьер.

Аналогичная ситуация наблюдается и на выборах в городской совет, где точно проходят "ЕС" и "Свобода", а остальные партии – на грани прохождения.

Напомним, Экзит-пол Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье.

выборы Ивано-Франковск мэр облсовет горсовет Марцинкив Руслан ВО Свобода
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